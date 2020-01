Börse in Seoul verbucht Verluste nach Irans Luftschlag gegen US-Basis

Photo : YONHAP News

Die Nachricht über Irans Luftangriff auf einen US-Luftwaffenstützpunkt im Irak hat die südkoreanische Börse tief ins Minus gedrückt.Der Leitindex Kopsi startete mit einem Minus von 0,89 Prozent gegenüber dem Vortag bei 2.156,27 Punkten. Der Index fiel vorübergehend unter die Marke von 2.140 Zählern und auf 2.137,22 Punkte. Mit Stand von elf Uhr lag der Kospi bei 2.145,74 Punkten, 1,42 Prozent niedriger als am Vortag.Der Technologieindex Kosdaq fiel mit Stand von elf Uhr um 2,9 Prozent auf 644,04 Zähler. Gestartet bei 657,24 Punkten rutschte der Index vorübergehend auf 637,43 Zähler ab.An der New Yorker Börse am Dienstag (Ortszeit) verloren die wichtigen Indizes, der Dow Jones Industrial Average 0,42 Prozent, der Standard & Poor´s 500 0,28 Prozent. Der Nasdaq fiel um 0,03 Prozent.Zum Handelsschluss verlor der Kospi 1,11 Prozent auf 2.151,31 Punkte. Der Kosdaq brach um 3,39 Prozent auf 640,94 Zähler ein.