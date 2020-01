Seoul: Noch keine Entscheidung über mögliche Truppenentsendung in Straße von Hormus

Photo : YONHAP News

Laut einem Beamten des südkoreanischen Verteidigungsministeriums hat Südkorea noch keine Entscheidung über seine mögliche Beteiligung am US-Sicherheitskonzept in der Straße von Hormus getroffen.Damit ging er auf die Äußerung des amerikanischen Botschafters Harry Harris ein, dass Südkorea hoffentlich Truppen in die Straße von Hormus entsenden werde. Das sagte der Diplomat in einem Interview mit KBS und wies darauf hin, dass der Nahe Osten für Südkorea eine wichtige Bezugsquelle für Energie sei.Hinsichtlich der Sicherheitsinitiative in der Straße von Hormus überprüfe Seoul verschiedene Maßnahmen, um zum Schutz südkoreanischer Schiffe und der Südkoreaner beizutragen. Bisher sei jedoch nichts entschieden worden, hieß es.