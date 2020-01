Auch in Südkorea Verdachtsfall unbekannter Lungenerkrankung

Photo : KBS

Auch in Südkorea ist ein Verdachtsfall einer unbekannten Lungenerkrankung gemeldet worden.Im chinesischen Wuhan zeigten in den letzten Wochen rund 60 Menschen Symptome einer Lungenentzündung. Jedoch ergaben Untersuchungen, dass es sich nicht um das Schwere Akute Atemwegsyndrom SARS handelt.Die Koreanischen Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten teilten am Mittwoch mit, dass eine 36-Jährige mit chinesischer Staatsangehörigkeit in Quarantäne verlegt worden sei. Auch sie habe die Symptome gezeigt, die bei den Infizierten in Zentralchina beobachtet werden.Die Frau habe vor weniger als zwei Wochen Wuhan besucht und wird nun im Krankenhaus der Seoul Nationaluniversität in Bundang in der Gyeonggi-Provinz behandelt. Ihr Zustand wird als stabil beschrieben.