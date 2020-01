Mittwochsdemonstration zur Lösung der Trostfrauenfrage feiert 28. Jubiläum

Photo : YONHAP News

Die sogenannte Mittwochsdemonstration, eine für die Lösung der Frage der Sexsklaverei der japanischen Armee jeden Mittwoch stattfindende Kundgebung, hat gestern ihr 28. Jubiläum gefeiert.Die Demonstration hatte am 8. Januar 1992 begonnen.Die Bürgerorganisation, die die Mittwochsdemonstration organisiert, teilte bei der 1.421. Demonstration vor dem früheren Sitz der japanischen Botschaft in Seoul mit, man werde Gerechtigkeit verwirklichen, um Frieden zu schaffen.Die Kundgebung hat bisher jeden Mittwoch zum selben Zeitpunkt stattgefunden. Lediglich nach den schweren Erdbeben in Japan in den Jahren 1995 und 2011 wurde sie durch eine Gedenkveranstaltung ersetzt.Die Demonstrationsteilnehmer haben die japanische Regierung stets aufgefordert, die Sexsklaverei während des Zweiten Weltkriegs einzuräumen, sich dafür zu entschuldigen und die Opfer rechtlich zu entschädigen.