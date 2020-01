Staatsanwaltschaft fordert in Berufungsinstanz 23 Jahre Haft für Ex-Präsident Lee Myung-bak

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat vor einem Berufungsgericht eine 23-jährige Haftstrafe für Ex-Präsident Lee Myung-bak wegen der Korruptionsvorwürfe gefordert.Bei der letzten Verhandlung am Obergericht Seoul am Mittwoch forderte die Staatsanwaltschaft außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 32 Milliarden Won (27,5 Millionen Dollar).Für den Vorwurf der Bestechlichkeit wurden 17 Jahre Haft und 25 Milliarden Won Geldstrafe verlangt. Auch soll Lee 16,3 Milliarden Won dem Staat extra zahlen.Für die restlichen Vorwürfe, darunter Unterschlagung, forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft und sieben Milliarden Won Geldstrafe.Die Staatsanwaltschaft betonte, dass der Angeklagte die von den Bürgern gewährten Befugnisse für die Verfolgung seiner privaten Interessen missbraucht und somit die Verfassungswerte beschädigt habe. Das Urteil in erster Instanz von 15 Jahren Haft sei zu mild.Das Richtergremium wird am 19. Februar sein Urteil fällen.