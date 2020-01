Zahl der Sejong-Institute für koreanische Sprache im Ausland wird mehr als verdoppelt

Photo : YONHAP News

Die Zahl der König-Sejong-Institute im Ausland, die koreanische Sprachkurse anbieten, wird deutlich zunehmen.Kang Hyun-hwa, Präsidentin der dem Kulturministerium unterstellten König-Sejong-Institut-Stiftung, sagte in einem Medieninterview, dass dank der Beliebtheit der K-Pop-Band BTS das Koreanisch-Lernen weltweit einen Boom erlebe. Die Stiftung wolle die Zahl der König-Sejong-Institute von derzeit 180 in elf Ländern dieses Jahr auf 30 steigern.„Army“, die Fangemeinde von BTS, möge nicht nur die koreanische Popkultur, sondern wolle auch die koreanische Sprache lernen. Die Erweiterung der Sejong-Institute werde unter anderem in Afrika und Südamerika erfolgen, hieß es.Kang gab auch den Plan bekannt, dieses Jahr ein Projekt zur Ausbildung von ausländischen Koreanistik-Studenten in anderen Ländern zu Koreanisch-Lehrern zu starten.