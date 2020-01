Skeletonfahrerin Kim Eun-ji feiert Gesamtsieg bei North American Cup

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Skeletonfahrerin Kim Eun-ji hat beim North American Cup den Gesamtsieg erzielt.Nach Angaben des Koreanischen Bob- und Skeleton-Verbands am Mittwoch erhielt Kim beim ISBF North American Cup der Saison 2019/20 373 Punkte. Damit wurde sie Gesamtsiegerin mit einem Vorsprung von 72 Punkten vor der Zweitplatzierten Nicole Rocha Silveira aus Mexiko.Kim belegte in der sechsten Runde am Montag in Lake Placid mit einer Zeit von 55,60 Sekunden den dritten Platz. In der siebten Runde wurde sie mit 55,70 Sekunden Zweite. In der achten und abschließenden Runde am Dienstag rangierte sie mit einer Gesamtzeit von 1:52,18 Minuten nach zwei Rennen auf Platz drei.