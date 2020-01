Nach Moons Neujahrsansprache: Washington beharrt auf Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea gefordert, nachdem Südkoreas Präsident Moon Jae-in seinen Willen für die Förderung der innerkoreanischen Kooperation unterstrichen hatte.Ein Beamter des Sprecherbüros des Ministeriums sagte am Mittwoch, dass alle UN-Mitgliedsländer Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats umsetzen müssten. Washington erwarte, dass sie dies fortsetzen würden.Damit antwortete er auf die Frage des US-Auslandssenders Voice of America (VOA), ob man dem in Moons Neujahrsansprache genannten Plan für die Durchführung oder Wiederaufnahme innerkoreanischer Kooperationsprojekte, darunter die Eisenbahn- und Straßenverbindung sowie die Industriezone Kaesong, zustimme.Der Sender fragte auch, ob man mit der Behauptung einverstanden sei, dass die Wiederaufnahme des Betriebs des Industrieparks und der Touren zum Berg Geumgang die Denuklearisierung voranbringen könne. Daraufhin sagte der Beamte, die USA und Südkorea stimmten sich in Bezug auf Nordkorea eng ab und arbeiteten gemeinsam daran, dass die UN-Sanktionen vollständig umgesetzt würden.Der US-Botschafter in Südkorea, Harry Harris, hatte in einem Interview mit KBS in Bezug auf Moons Ansprache gesagt, dass Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen mit denen bei der Denuklearisierung Nordkoreas Schritt halten sollten.