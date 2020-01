Finanzminister: USA-Iran-Konflikt hat nur geringen Einfluss auf südkoreanische Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Laut Finanzminister Hong Nam-ki haben die wachsenden militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran nur einen sehr geringen Einfluss auf die südkoreanische Wirtschaft.Die entsprechende Äußerung machte Hong am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Hae-chan, und Fraktionschef Lee In-young. Er besuchte die Nationalversammlung gemeinsam mit dem Politikchef des Präsidialamtes, Kim Sang-jo.Hong erläuterte die Regierungsmaßnahmen in Bezug auf die Sicherheit der Landsleute im Nahen Osten und die Ölversorgung und bat um eine Kooperation.Er sagte, dass sich trotz des iranischen Raketenangriffs auf US-Militärstützpunkte im Irak am Mittwoch die Börse und der Finanzmarkt weitgehend stabilisiert hätten. Auch auf die Realwirtschaft gebe es nur einen sehr geringen Einfluss.In Bezug auf Maßnahmen zum Schutz der Landsleute hieß es, dass die Regierung der Sicherheit der Südkoreaner in der Region höchste Priorität einräume. Es sei jedoch noch nicht an der Zeit, eine Evakuierung zu erwägen.Hong traf auch den Vorsitzenden der Neuen Konservativen Partei, Ha Tae-keung sowie den Chef der Partei für Demokratie und Frieden, Chung Dong-young und übermittelte die Position der Regierung. Am Freitag will er sich mit den Führungen der Freiheitspartei Koreas, der Bareunmirae-Partei und der Gerechtigkeitspartei treffen.