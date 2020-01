Südkorea, USA und Japan führen Sicherheitsgespräche auf ranghoher Ebene

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben trilaterale Sicherheitsgespräche auf hochrangiger Ebene geführt.Der Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Chung Eui-yong, kam am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen, Robert O´Brien und Shigeru Kitamura, zusammen. Chung und O´Brien führten laut Informationen auch bilaterale Gespräche.Das trilaterale Sicherheitstreffen auf ranghoher Ebene wurde wieder aufgenommen, nachdem der Konflikt zwischen Südkorea und Japan wegen Tokios Exportrestriktionen und Seouls Entscheidung für die Beendigung des Abkommens zum Austausch von Militärinformationen GSOMIA letztes Jahr vorläufig beigelegt worden war.Details der Diskussionen wurden nicht bekannt gemacht. Es wird davon ausgegangen, dass unter anderem die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA, Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und die bi- und trilateralen Bündnisse thematisiert wurden.Nordkorea hatte jüngst damit gedroht, eine neue strategische Waffe vorzustellen. Daher wurde wahrscheinlich auch besprochen, wie Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückgeholt werden könnte.