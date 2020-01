Südkoreas Außenministerin: Positionen Südkoreas und der USA zu Truppenentsendung in Straße von Hormus nicht unbedingt identisch

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-hwa sind die Positionen Südkoreas und der USA zur Truppenentsendung in die Straße von Hormus nicht unbedingt identisch.Vor dem parlamentarischen Ausschuss für Außenpolitik und Vereinigung in Seoul sagte Kang, höchste Priorität werde der Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger, Unternehmen sowie Schiffen in der dortigen Region eingeräumt. In der Frage der Entsendung südkoreanischer Truppen in die Meerenge zwischen dem Iran und den Golfstaaten sei noch keine Entscheidung getroffen worden.Im Hinblick auf die Forderung des US-amerikanischen Botschafters in Seoul Harry Harris nach einer Truppenentsendung in einem Interview mit KBS sagte die Außenministerin weiter, ihrer Einschätzung nach werde bald ein Treffen mit ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Pompeo organisiert. Dann werde diese Frage behandelt, so Kang weiter.