Südkorea will großflächige militärische Schutzzonen aufheben

Photo : YONHAP News

Die Regierung und die Regierungspartei haben vereinbart, 14 Schutzgebiete für militärische Anlagen aufzuheben.Der Beschluss wurde am Donnerstag bei einer bilateralen Sitzung gefasst.Die betreffenden Zonen mit einer Gesamtfläche von 77 Millionen Quadratmetern befinden sich meistens nahe der innerkoreanischen Grenze, wo es viele militärische Einrichtungen gibt.79 Prozent der aufzuhebenden Schutzzonen befinden sich in der Provinz Gangwon und 19 Prozent in der Provinz Gyeonggi. Dazu zählen auch Gebiete in Incheon, Chungju in der Provinz Nord-Chungcheong sowie Changwon in Süd-Gyeongsang.Laut dem Verteidigungsministerium wurde vor allem für Regionen, wo es bereits Gewerbegebiete und Fabriken gibt, jedoch wegen der Schutzregelung die Ausübung des Eigentumsrechts begrenzt ist, eine Aufhebung beschlossen.