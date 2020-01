Wirtschaft Börse in Seoul präsentiert sich wieder deutlich erholt

Südkoreas Börse hat sich am Donnerstag wieder deutlich erholt präsentiert.



Der Leitindex Kospi gewann 1,63 Prozent auf 2.186,45 Zähler.



Grund für den Anstieg war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch, gegenüber Iran zu schärferen Wirtschaftssanktionen statt militärischen Maßnahmen greifen zu wollen.



Auch hieß es, dass bei dem iranischen Luftschlag gegen US-Stützpunkte in Irak keine US-Amerikaner getötet order verletzt worden seien.



Iran scheine das Risiko eines militärischen Konflikts mit den USA minimieren zu wollen, sagte Noh Dong-kil von NH Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap. Auch wies er auf Medienberichte hin, nach denen Iran den Irak über die Raketenangriffe vorab informiert habe.