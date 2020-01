Bericht: Japan verlegt Kriegsschiffe und Patrouillenflugzeuge in Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Japan will offenbar Kriegsschiffe und Patrouillenflugzeuge in den Nahen Osten verlegen.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete, dass Verteidigungsminister Taro Kono am Freitag den Marschbefehl für eine Aufklärungsmission geben werde.Der Einsatz sei im Kabinett Ende letzten Jahres gebilligt worden. Er diene angesichts der instabilen Lage im Nahen Osten dazu, die sichere Passage japanischer Handelsschiffe zu ermöglichen.Auch werde Ministerpräsident Shinzo Abe am Samstag seinen geplanten Besuch in der Region vornehmen. Dies, da die USA beschlossen hätten, keine weiteren militärischen Aktionen gegen Iran zu unternehmen.Abe wird Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman besuchen. Er wolle dort laut Berichten zur Deeskalation aufrufen und über Japans Aufklärungsmission informieren.