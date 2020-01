Außenminister Südkoreas und der USA beraten sich nächste Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha und US-Außenminister Mike Pompeo werden am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco zu einem Gespräch zusammenkommen.Das gab der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Kim In-chul, am Donnerstag vor der Presse bekannt.Beide Minister würden die Situation für die Denuklearisierung und Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel bewerten und über künftige Maßnahmen sowie Wege für eine umfassende und gegenseitig vorteilhafte Entwicklung der südkoreanisch-US-amerikanischen Beziehungen diskutieren. Sie würden sich auch über internationale Angelegenheiten einschließlich der Lage im Nahen Osten austauschen, hieß es.Es wird erwartet, dass die von den USA verlangte Entsendung südkoreanischer Truppen in die Straße von Hormus erörtert wird. Kang sagte am Donnerstag bei einer Parlamentssitzung, dass die Angelegenheit voraussichtlich bei einem anstehenden Treffen mit Pompeo thematisiert werde.Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi wird laut Informationen ebenfalls nächste Woche nach San Franciso reisen. Daher gilt es als sehr wahrscheinlich, dass ein bilaterales Treffen zwischen Kang und Motegi sowie ein Dreier-Treffen mit Pompeo stattfinden werden.