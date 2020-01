Südkorea und VAE diskutieren über Kooperation für Reservierung von Öl

Photo : YONHAP News

Südkorea wird inmitten der wachsenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran mit den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Kooperation bei der Ölversorgung diskutieren.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, das Joo Young-joon, stellvertretender Minister für Energie und Ressourcen, an der am Samstag in Abu Dhabi beginnenden Vollversammlung der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) und der Eröffnungsfeier der Abu Dhabi Sustainability Week teilnehmen werde.Joo wird aus diesem Anlass wichtige Vertreter der UAE-Regierung und Industrie treffen, um Informationen über die aktuelle Lage im Nahen Osten zu sammeln und nach möglichen Wegen für die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit bei der Lagerung von Erdöl zu suchen.Er plant auch ein Treffen mit in den UAE tätigen südkoreanischen Energieunternehmen, um Maßnahmen im Falle einer plötzlichen Veränderung der Lage im Nahen Osten zu prüfen.Angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen dem Iran und den USA überwachen die südkoreanische Regierung und zuständige Institutionen über einen Kontrollraum für die Ölversorgung die Entwicklungen vor Ort, den Stand von Nachfrage und Angebot, die Ölpreise und die Fahrten von Öltankern in Echtzeit. Die Reaktionsbereitschaft wurde verstärkt, damit im Falle einer Verschlechterung der Versorgungslage umgehend Ölreserven in Umlauf gebracht werden können.