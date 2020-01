Politik Präsident Moon will 14.000 Bürgern Neujahrsgeschenke schicken

Präsident Moon Jae-in wird 14.000 Bürgern Geschenke zum Mond-Neujahrsfest Ende Januar schicken.



Das teilte das Präsidialamt am Freitag mit. Die Geschenke würden an Menschen, die sich in vielen Bereichen dem Staat widmen, um den Staat verdiente Personen sowie Bedürftige geschickt.



Moon schrieb im angehängten Grußwort, er hoffe, dass im Jahr 2020 die Hoffnung der neuen 100 Jahre beginne, indem die Menschen einander, ihre Familie und sich selbst unterstützen.



Wir alle hätten das Recht, glücklich zu sein. Er wolle für den Frieden und Wohlstand unverändert gemeinsam mit den Bürgern laufen, hieß es weiter.



Das Geschenk besteht aus drei regionalen Spezialitäten, der Spirituose Leegangju aus Jeonju, dem traditionellem Gebäck Hangwa aus Yangyang sowie Reiskuchen für Tteokguk aus Gimhae. Tteokguk ist eine Reiskuchensuppe, die traditionell zum Neujahrsfest gegessen wird.