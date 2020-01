Präsidialer Sonderberater fordert von USA und Nordkorea Flexibilität

Photo : YONHAP News

Ein Sonderberater des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in hat angesichts der festgefahrenen Atomverhandlungen die USA und Nordkorea zu einem flexibleren Vorgehen aufgefordert.Moon Chung-in, Sonderberater für Vereinigung, Auswärtiges und Sicherheit, betonte in einer Zeitungskolumne, dass die wichtigen Interessenparteien eine vorsichtige und realistische Position einnehmen müssten.Sollte der aktuelle Stillstand nicht beendet werden, würde eine größere Krise ausgelöst, schrieb er in seiner am Freitag veröffentlichten Kolumne für die englischsprachige Zeitung „Korea Times“.Moon forderte Nordkorea auf, die Position aufzugeben, den Dialog mit den USA ablehnen zu wollen, sollten die USA ihre feindselige Politik nicht vollständig zurücknehmen. Nordkorea sollte mit den USA am Verhandlungstisch über konkrete Themen diskutieren.US-Präsident Donald Trump und Vizeaußenminister Stephen Biegun seien die größte Hoffnung, auf die Nordkorea angewiesen sein könnte, schrieb er weiter. Er betonte, dass die Gelegenheit für den Dialog nicht verpasst werden sollte.Den USA riet Moon zu einer flexibleren Reaktion. Die Strategie „Denuklearisierung vor Belohnung“ werde nicht funktionieren.Moon betonte außerdem, dass die südkoreanische Regierung eine noch aktivere Rolle spielen müsse.