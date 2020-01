Politik Führende Oppositionspartei kritisiert erneut Personalwechsel in Staatsanwaltschaft

Die Freiheitspartei Koreas (LKP) hat ihre Offensive gegen die jüngsten Personaländerungen auf der Führungsebene der Staatsanwaltschaft verstärkt.



Das von Präsident Moon Jae-in geplante und von Justizministerin Choo Mi-ae verübte Massaker an der von Yoon Seok-youl geleiteten Staatsanwaltschaft stelle eine größere Barbarei als die des Chun Doo-hwan-Regimes dar, sagte Fraktionschef Shim Jae-chul am Freitag.



Sogar zur Regierungszeit von Chun habe das Regime nicht den leichtsinnigen Schritt unternommen, die gesamte Führungsmannschaft der Staatsanwaltschaft zu entfernen. In der Geschichte werde das Moon Jae-in-Regime als schlimmstes Dikaturregime registriert, das Chuns Diktatur übertreffe, betonte Shim bei einer Fraktionssitzung.



Er äußerte sogar, dass das Regime ein zweites Massaker gegen die Staatsanwaltschaft plane. Die Machenschaft solle dazu dienen, Ermittlungen zu Regimeverbrechen zunichtezumachen.