Nationales Innenministerium errichtet Kontrollraum für Cybersicherheit vor Support-Ende für Windows 7

Das Innenministerium richtet einen Kontrollraum für die Cybersicherheit bei öffentlichen Institutionen ein.



Das teilte das Ressort am Freitag mit. Grund sei, dass Microsoft seine technische Unterstützung für das Computerbetriebssystem Windows 7 am 14. Januar einstellt.



Mit dem Support-Ende sind Software-Updates für die Computer mit Windows 7 nicht mehr verfügbar, was die Datensicherheit gefährden kann.



Der Kontrollraum soll gegen solche Sicherheitsbedrohungen vorgehen. Seine Aufgaben liegen darin, Cyberbedrohungen bei der Regierung und den Gebietskörperschaften zu erkennen und ein Vorgehen in gefährlichen Situationen zu leiten.



Die Regierung will 99 Prozent der 3,09 Millionen PC mit Windows 7 im öffentlichen Sektor noch vor dem 14. Januar mit einem neueren Betriebssystem wie Windows 10 versehen.