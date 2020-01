Internationales Bürgerverbände sprechen sich gegen mögliche Truppenentsendung in Straße von Hormus aus

Über 100 südkoreanische Bürgerverbände haben sich gegen eine mögliche Truppenentsendung in die Straße von Hormus ausgesprochen.



Vertreter von 107 Bürgerorganisationen sagten am Freitag auf einer Pressekonferenz in Seoul, eine Entsendung südkoreanischer Soldaten nach Hormus dürfe zu diesem Zeitpunkt, an dem der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliere, niemals vorangetrieben werden.



Sie verurteilten zudem die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA als Verstoß gegen internationales Recht und eine Verletzung der Souveränität des Iraks. Es gebe keinen Grund, warum sich Südkorea an der Seite der USA an militärischen Aktionen beteiligen sollte.



Der US-Botschafter in Seoul Harry Harris hatte zuvor seine Hoffnung ausgedrückt, dass Südkorea Soldaten in die Straße von Hormus entsenden werde. Außenministerin Kang Kyung-wha erwiderte, dass die Positionen Südkoreas und der USA in dieser Angelegenheit nicht unbedingt identisch seien.