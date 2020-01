Südkoreas Börse kann erneut deutlich zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag erneut deutlich zulegen können.Bereits am Donnerstag hatte sich die Börse in Südkorea erholt präsentiert, nachdem im Konflikt zwischen den USA und Iran eine weitere Eskalation vermieden werden konnte.Der Leitindex Kospi gewann 0,91 Prozent auf 2.206,39 Zähler. Erstmals seit dem 27. Dezember 2019 konnte der Index wieder über die Marke von 2.200 Zählern springen.Die Unsicherheiten wegen der Lage im Nahen Osten seien beseitigt und Berichte über einen Besuch einer chinesischen Delegation in den USA für die Unterzeichnung der Phase-1-Einigung im Handelsstreit hätten der Börse weiteren Auftrieb gegeben, wurde Lee Won, Forscher bei Bookook Securities, von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.