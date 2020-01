Außenministerin Kang besucht für Gespräche mit Pompeo USA

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha wird heute zu einem Besuch in den USA aufbrechen.Dort will sie am Dienstag in San Francisco ihren Amtskollegen Mike Pompeo treffen. Beide wollen über die Zusammenarbeit in Nordkorea-Angelegenheiten und die Situation im Nahen Osten sprechen.Es gibt Spekulationen, nach denen Pompeo erneut um die Entsendung von südkoreanischen Truppen in die Straße von Hormus bitten könnte.Auch der japanische Chefdiplomat Toshimitsu Motegi wird offenbar nach San Francisco reisen. Damit besteht die Möglichkeit eines Treffens zwischen ihm und Kang sowie eines trilateralen Treffens.