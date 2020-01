Südkorea erreicht Viertelfinale der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-23-Fußballnationalmannschaft hat in der letzten Qualifikationsrunde für die Olympischen Spiele 2020 das Viertelfinale erreicht.Bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft siegte Südkorea in seinem zweiten Spiel in Gruppe C am Sonntag im thailändischen Songkhla mit 2:1 über den Iran.Südkorea hatte im ersten Gruppenspiel China besiegt. Mit zwei Siegen sicherte sich Südkorea unabhängig vom Ausgang seines dritten Spiels den zweiten Platz und qualifizierte sich für das Viertelfinale.Südkorea trifft im letzten Gruppenspiel am Mittwoch auf Usbekistan.Die U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2020 dient als asiatische Qualifikation für die Olympischen Spiele. Südkorea will sich das neunte Mal in Folge für die Olympischen Spiele qualifizieren.