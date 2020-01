Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert.Südkorea siegte im Finale der asiatischen Qualifikation am Sonntag in Thailand mit 3:0 über den Gastgeber.Damit qualifizierten sich die südkoreanischen Volleyballerinnen das dritte Mal in Folge für die Olympischen Spiele.Südkoreas Spielführerin Kim Yeon-koung erzielte 22 Punkte, damit die meisten aller Spielerinnen auf dem Feld.