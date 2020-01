Golferin Park In-bee zur LPGA-Spielerin des Jahrzehnts gewählt

Photo : YONHAP News

Fans haben die südkoreanische Golferin Park In-bee zur besten LPGA-Spielerin des Jahrzehnts gewählt.Die US-Profitour LPGA teilte am Samstag mit, dass Park im Finale einer Fanabstimmung 53 Prozent der Stimmen gewonnen und sich gegen die Kanadierin Brooke Henderson durchgesetzt habe.Park gewann im Zeitraum von 2010 bis 2019 18 LPGA-Titel, darunter sechs Major-Titel. Sie gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 und wurde in jenem Jahr in die Hall of Fame der LPGA-Tour aufgenommen.Die LPGA-Tour hatte 16 Kandidatinnen vorgeschlagen, über die Fans abstimmen sollten, um die Spielerin der Dekade zu ermitteln.