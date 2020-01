Beamter: Südkorea übermittelte Trumps Geburtstagsgrüße an Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Südkorea hat laut einem hohen Beamten Geburtstagsgrüße von US-Präsident Donald Trump an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un übermittelt.Das sagte der Nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong am Freitag nach seiner Rückkehr von einem USA-Besuch.Die Übermittlung der Gratulationsbotschaft erfolgte, während eine Provokation Nordkoreas um Kims Geburtstag am 8. Januar oder um den Geburtstag seines verstorbenen Vaters Kim Jong-il am 16. Februar befürchtet worden war.Im vergangenen Juni hatte Kim Jong-un ein Schreiben an die USA geschickt, in dem er auch Trump Glückwünsche zum Geburtstag ausgesprochen hatte. Ende des Monats waren Trump, Kim und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in im Grenzort Panmunjom zwischen beiden Koreas zusammengekommen.Chung sagte außerdem, dass die US-Seite bei Treffen in Washington eine Entsendung südkoreanischer Truppen in die Straße von Hormus nicht angesprochen habe.