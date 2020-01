Politik Südkorea spendet Madagaskar 500.000 Dollar wegen Ernährungskrise

Südkorea hat Madagaskar angesichts dessen Ernährungskrise 500.000 Dollar gespendet.



Die südkoreanische Botschaft in Madagaskar teilte mit, am Freitag (Ortszeit) dem lokalen Büro des Welternährungsprogramms (WFP) eine Notspende zur Überwindung der Ernährungskrise im Süden des Landes gemacht zu haben.



Botschafter Lim Sang-woo sagte bei der Zeremonie zur Spendenübergabe, dass der südliche Teil Madagaskars seit mehreren Jahren unter der schlimmsten Dürre infolge des Klimawandels leide. Die südkoreanische Spende werde für Kinder genutzt.



Schätzungsweise 900.000 Einwohner im Süden des Inselstaates leiden unter einer schweren Nahrungsmittelknappheit, 180.000 Unter-Fünfjährige unter akuter Unterernährung.



Südkorea unterhält seit 2016 eine Botschaft in Madagaskar.