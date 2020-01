Politik Trump übt wegen Aufteilung der Verteidigungskosten weiter Druck auf Südkorea aus

US-Präsident Donald Trump hat weiter Druck auf Südkorea wegen dessen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen ausgeübt.



Trump sagte am Freitag (Ortszeit) in einem Interview mit Fox News in Bezug auf eine zusätzliche Truppenentsendung in den Nahen Osten, die USA würden zwar helfen. Die reichen Länder müssten jedoch dafür bezahlen.



Trump behauptete, Südkorea habe den USA 500 Millionen Dollar gegeben. Er habe den Südkoreanern gesagt, dass die USA 32.000 Soldaten in Südkorea stationierten, um das Land vor Nordkorea zu schützen, und dass Südkorea dafür bezahlen müsse.



500 Millionen Dollar ist die Summe, die die USA bei den Verhandlungen über die neue Höhe des südkoreanischen Beitrags zu den Stationierungskosten verlangt haben sollen.



Trumps Äußerung erfolgte im Vorfeld der sechsten Verhandlungsrunde über das elfte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Südkorea und den USA, die am Dienstag und Mittwoch in Washington stattfindet. Beide Staaten konnten bis Ende letzten Jahres, der Ablauffrist des zehnten Abkommens, keine Einigung erzielen.