USA sollen Nordkorea über Wunsch der Fortsetzung von Verhandlungen informiert haben

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea offenbar über ihren Wunsch der Fortsetzung von Verhandlungen informiert.Das gab der nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien am Sonntag in einem Interview mit der US-Nachrichtenseite "Axios" bekannt.Die USA hätten mitgeteilt, dass sie die im letzten Oktober in Stockholm geführten Verhandlungen weiterführen möchten.Über verschiedene Kanäle habe man Nordkorea wissen lassen, dass man die Verhandlungen wieder auf den richtigen Weg bringen wolle.Auch betonte der Sicherheitsberater, dass die USA auf die Einhaltung des Versprechens von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hofften.Es sei ein ermutigendes Signal, dass Nordkorea seine Drohung mit einem Weihnachtsgeschenk nicht umgesetzt habe. Doch bedeute dies nicht, dass es in der Zukunft nicht irgendeine Form von Test geben werde, hieß es weiter.