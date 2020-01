Regierung gibt Ergebnisse der Förderung der Wasserstoffwirtschaft bekannt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dank der Regierungspolitik zur Förderung der Wasserstoffwirtschaft den ersten Platz beim globalen Absatz von Wasserstofffahrzeugen erzielt.Entsprechende Ergebnisse gab das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Montag bekannt. Seit der Veröffentlichung einer Roadmap für die Belebung der Wasserstoffwirtschaft im letzten Januar seien sechs Folgemaßnahmen einzelner Ministerien erstellt und 370 Milliarden Won (320 Millionen Dollar) unter anderem für die Entwicklung von Schlüsseltechnologien eingesetzt worden.Laut Daten des Ministeriums verkaufte Hyundai Motor im Zeitraum von Januar bis Oktober letzten Jahres weltweit 3.666 Wasserstoffautos und machte damit 60 Prozent des gesamten globalen Absatzes aus. Die Zahl der bisher exportierten koreanischen Wasserstoffautos übertraf 1.700 Einheiten. Die Zahl der Wasserstoffautos im Inland versechsfachte sich im Vorjahresvergleich, damit wurde die 5.000er-Marke übertroffen.Bei den Brennstoffzellen macht Südkorea 40 Prozent des globalen Angebots aus. Ende letzten Jahres betrug die Stromerzeugung mittels Brennstoffzellen in Südkorea 408 Megawatt und lag damit über dem Niveau in den USA mit 382 MW und Japan mit 245 MW.