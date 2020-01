„Parasite“ gewinnt weitere Filmpreise

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho hat Preise von einer weiteren US-Filmkritikervereinigung gewonnen.Nach lokalen Medienberichten am Samstag (Ortszeit) wurde „Parasite“ von der Georgia Film Critics Association als bester Film ausgezeichnet.Die schwarze Komödie gewann auch die Preise für die beste Regie, das beste Originaldrehbuch und den besten fremdsprachigen Film. Der Streifen war in acht Kategorien nominiert worden.„Parasite“ wird voraussichtlich zu einer Serie auf HBO umgearbeitet. Der Filmverleih CJ ENM teilte am Freitag mit, sich mit HBO de facto darauf geeinigt zu haben. Die Vertragsunterzeichnung stehe aber noch aus.Wie verlautete, würden sich Bong und Regisseur Adam McKay an der Produktion der Serie beteiligen. McKay gewann mit dem Film „The Big Short“ den Preis für das beste adaptierte Drehbuch bei den Academy Awards.