Südkorea reagiert auf Nordkoreas kritische Stellungnahme

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat zwei Tage nach Nordkoreas Stellungnahme mittelbar Bedauern geäußert.Kim Kye-gwan, Berater des nordkoreanischen Außenministeriums, hatte am Samstag in einer Stellungnahme Südkoreas Vermittlerrolle im Dialog zwischen Nordkorea und den USA kritisiert und Seoul aufgefordert, sich umsichtig zu verhalten.Südkorea äußerte sich am Montag erstmals offziell zu Kims Stellungnahme, nachdem es unmittelbar nach deren Bekanntgabe auf eine Reaktion verzichtet hatte.Für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und eine Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel sollten sich Süd- und Nordkorea gegenseitig respektieren und darauf achten, was sie beachten sollten, sagte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Lee Sang-min, vor der Presse.