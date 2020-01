Ministerin für mittelständische Unternehmen und Startups nimmt am Davos Forum teil

Photo : YONHAP News

Die Ministerin für mittelständische Unternehmen und Startups Park Young-sun nimmt an der jährlichen Generalsitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos teil.Das Ministerium in Seoul teilte mit, die Ministerin sei zum Mitglied des Gremiums für fortgeschrittene Herstellung und Produktion (AMP) bestimmt worden. Ihre Amtszeit dauere bis Dezember dieses Jahres an.Beim Davos Forum werde die südkoreanische Ministerin unter anderem bei der Sitzung zur Innovation der Produktion durch die Teilung von Daten das auf die Nutzung der kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisierte Datenzentrum in Südkorea vorstellen.Zudem seien bilaterale Gespräche mit dem Geschäftsführer des Forums Børge Brende sowie dem deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier geplant, hieß es weiter.Zum diesjährigen Davos-Forum, das sein 50. Jubiläum feiert, kommen rund 70 Staats- und Regierungschefs sowie 1.500 Unternehmer aus aller Welt zusammen.