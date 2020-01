Börse legt zum Wochenstart deutlich zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat zum Wochenstart deutlich zugelegt.Der Kospi kletterte um 1,04 Prozent auf 2.229,26 Zähler, es war der höchste Stand seit dem 17. April 2019.Grund für die gute Stimmung an der Börse war der näher rückende Termin des ersten Teilabkommens im Handelsstreit zwischen China und den USA. Vor allem Aktien von Chipherstellern waren vor der Ende dieser Woche erwarteten Unterzeichnung gefragt.Die DRAM-Preise würden im zweiten Quartal weiter anziehen, dies werde schließlich zu steigenden Gewinnen bei Samsung Electronics in diesem Jahr führen, sagte Choi Yoo-june von Shinhan Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.