„Parasite“ für sechs Oscars nominiert

Photo : YONHAP News

„Parasite“ von Bong Joon-ho hat sechs Nominierungen für die Academy Awards erhalten.Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab am Montag (Ortszeit) die endgültigen Nominierungen für die 92. Oscars bekannt.„Parasite“ wurde in den Kategorien bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, bester Schnitt, bestes Szenenbild und bester internationaler Film nominiert.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Film eine endgültige Oscar-Nominierung erhielt.Bongs schwarze Komödie gewann die Goldene Palme bei den letztjährigen Filmfestspielen von Cannes und einen Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film.Unterdessen wurde der südkoreanische Dokumentarfilm „In the Absence“ über den Untergang der Fähre Sewol im Jahr 2014 in der Kategorie für den besten Dokumentar-Kurzfilm nominiert.Die Gewinner des begehrten Filmpreises werden bei der Preisverleihung am 9. Februar in Los Angeles bekannt gegeben.