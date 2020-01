Photo : YONHAP News

Eiskunstläuferin You Young hat bei den Olympischen Jugend-Winterspielen die Goldmedaille gewonnen.You erhielt in der Kür am Montag (Ortszeit) in Lausanne 140,49 Punkte. Mit insgesamt 214 Punkten gewann die 15-Jährige den Dameneinzeltitel und schlug die russischen Rivalinnen Kseniia Sinitsyna und Anna Frolova.Es ist das erste Mal, dass ein Eiskunstläufer oder eine Eiskunstläuferin aus Südkorea bei den Olympischen Jugend-Winterspielen die Goldmedaille gewinnen konnte.