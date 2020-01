UN: Südkorea zahlt im neuen Jahr 5,7 Millionen Dollar für Nordkorea-Hilfe

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im neuen Jahr 5,7 Millionen Dollar für die humanitäre Hilfe für Nordkorea zur Verfügung gestellt.Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) gab am Dienstag auf der Webseite bekannt, dass in diesem Monat insgesamt 7,75 Millionen Dollar Nordkorea zur Verfügung gestellt worden seien.Südkorea spendete 5,72 Millionen Dollar und machte damit den größten Anteil aus. Die Schweiz zahlte 1,35 Millionen Dollar, Deutschland knapp 672.000 Dollar.59 Prozent der Zahlungen wurden Gesundheitsprojekten für Einwohner in Nordkorea zugewiesen. 15,1 Prozent wurden für die Trinkwasserhygiene bereitgestellt.Die südkoreanische Regierung zahlte die Spende der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem nordkoreanischen Rotkreuz-Verband.