US-Finanzministerium rät Südkorea zu aktiver Fiskalpolitik

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Finanzministeriums muss Südkorea angesichts der Verschlechterung der Wachstumsaussichten aktiv fiskalpolitische Maßnahmen treffen.Die entsprechende Einschätzung präsentierte das US-Ministerium in seinem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht über die Währungspolitik der wichtigsten Handelspartner. Darin ließ Washington Südkorea weiter auf seiner Beobachtungsliste in Bezug auf die Währungsmanipulation.In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas im Jahr 2018 auf 2,7 Prozent, den tiefsten Stand seit sechs Jahren, fiel. Die Wachstumsrate sei im ersten Halbjahr letzten Jahres saisonbereinigt auf 1,4 Prozent gerutscht, daraufhin habe die südkoreanische Regierung einen Nachtragshaushalt beschlossen.Das US-Ministerium betonte die Notwendigkeit einer stärkeren Makropolitik unter der Annahme einer weiteren Verschlechterung der Wachstumsaussichten. Südkorea besitze genug Kraft für die Ankurbelung der Binnennachfrage, weil die öffentlichen Schulden relativ niedrig seien und lediglich 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichten.Das Ressort wiederholte die Notwendigkeit vorsorglicher fiskalpolitischer Maßnahmen zur Belebung der Binnennachfrage. Gleichzeitig hieß es, dass auch strukturelle Maßnahmen erforderlich seien, um die potenzielle Wachstumsrate zu erhöhen. Neben einer umfassenden Reform des Arbeitsmarktes könne noch viel mehr getan werden, um die Erwerbsbeteiligung zu steigern.