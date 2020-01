Präsident Moon hofft auf Fortschritte mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seine Hoffnung auf Fortschritte mit Nordkorea zum Ausdruck gebracht.Auf der Neujahrspressekonferenz im Blauen Haus sagte Moon, dass die derzeitigen Stadien der Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA nicht ohne Weiteres Grund zu Optimismus gäben.Doch befänden sich die Länder nicht in einer Phase, die Pessimismus rechtfertige, sagte das Staatsoberhaupt weiter.Moon betonte das freundschaftliche Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Vorsitzenden Kim Jong-un. Er hob in diesem Zusammenhang die Geburtstagsglückwünsche von Trump an Kim hervor. Die Tür zum Dialog zwischen den beiden sei noch nicht geschlossen, fügte er hinzu.Beide Koreas hätten zurzeit etwas Schwierigkeiten mit dem gegenseitigen Engagement, doch würden die Bemühungen um bilaterale Gespräche fortgesetzt.