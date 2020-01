Wirtschaft Hauptstädter brauchen fast 190.000 Won für Zutaten für Ahnenritual zu Mond-Neujahr

Die Hauptstädter benötigen fast 190.000 Won, um die Zutaten für das Ahnenritual zum Mond-Neujahr auf den traditionellen Märkten zu kaufen.



Das gab Seouls städtisches Unternehmen für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel bekannt. Das Unternehmen erfasste die Preise von 36 zum Mond-Neujahr stark gefragten Produkten auf 50 traditionellen Märkten und 25 Hypermärkten in Seoul.



Nach dem Ergebnis muss eine sechs- bis siebenköpfige Familie knapp 188.000 Won (163 Dollar), ausgeben, um auf einem traditionellen Markt alle Zutaten für ein Ahnenritual zu bekommen. Das sind 5,4 Prozent mehr als letztes Jahr.



In einem Hypermarkt müsste sie 220.000 Won (191 Dollar), damit 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr, ausgeben. Einkäufe auf einem traditionellen Markt sind rund 15 Prozent billiger als in einem großen Supermarkt.



In der Garak Mall, einem modernisierten großen Markt im Südosten der Hauptstadt, betragen die Kosten 170.000 Won, damit jeweils um neun und 23 Prozent weniger als auf einem traditionellen Markt und Hypermarkt.