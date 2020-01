Außenminister Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Montag (Ortszeit) in San Francisco eingetroffen, um sich mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo zu treffen.Beide Minister werden am Dienstag (Ortszeit) in Palo Alto zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit März letzten Jahres zusammenkommen.Es wird erwartet, dass eine Beteiligung Südkoreas an der von den USA geführten Koalition zum Schutz des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus thematisiert wird. Die US-Seite wird voraussichtlich Südkorea zur Beteiligung an der Militärmission drängen. Seoul überprüft diesbezüglich verschiedene Optionen und will zuerst die Meinung der USA anhören.Als weitere Themen werden Wege zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA sowie die Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA über die Aufteilung der Verteidigungskosten erwartet.Auch sind ein trilaterales Außenministertreffen mit Japan und ein bilaterales Treffen der Außenminister Südkoreas und Japans geplant. Dabei werden Diskussionen über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und anstehende bilaterale Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan erwartet.