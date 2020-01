Politik Vulkanausbruch auf Philippinen: Südkoreanische Botschaft arbeitet an Maßnahmen für Landsleute

Nach einem Vulkanausbruch auf den Philippinen hat die südkoreanische Botschaft in Manila am Montag eine Kommandozentrale gebildet, um Maßnahmen zum Schutz der Landsleute zu treffen.



Nach dem Ausbruch des 65 Kilometer südlich von Manila liegenden Vulkans Taal gelangte die Asche sogar bis zur Hauptstadt.



Die südkoreanische Botschaft hielt am Montag zwei Sitzungen ab, um eventuelle Schäden bei den südkoreanischen Einwohnern und Touristen zu ermitteln und sich über den Flughafenbetrieb zu informieren. Bisher wurde kein Schaden bei Koreanern festgestellt.



Die Botschaft schickte einen Konsul in eine benachbarte Region des Vulkans, wo viele Koreaner leben. Sie informiert nach eigenen Angaben über den Messenger Kakao Talk die Landsleute über Notunterkünfte.