Präsident Moon betont Notwendigkeit von Zustimmung von Opfern für Problemlösung mit Japan

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass für eine Lösung in den anstehenden Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan einschließlich der Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter eine Zustimmung der Opfer unerlässlich ist.Eine Problemlösung sei ohne Zustimmung der Opfer unmöglich, ganz gleich, wie viele Gespräche Südkorea und Japan auch immer darüber führten, sagte Moon auf der Neujahrspressekonferenz an seinem Amtssitz.Eine Lösung zwischen beiden Ländern könne ohne Weiteres gefunden werden, sollte die japanische Regierung ausreichend berücksichtigen, dass die Lösung für die Opfer akzeptabel sein müsse. Die südkoreanische Regierung sei bereit dazu, sich an einem von Bürgerorganisationen in Südkorea und Japan vorgeschlagenen gemeinsamen Diskussionsgremium zu beteiligen, sagte Moon.Moon fügte hinzu, er glaube nicht, dass die von Südkorea vorgelegten Lösungswege die einzige Lösung darstellten. Es würde ausreichend Spielraum für die Lösung geben, sollten sich beide Seiten beraten und ihre Weisheiten kombinieren. Er äußerte die Hoffnung, dass der Dialog zwischen beiden Ländern angesichts der knappen Zeit bis zur Zwangsveräußerung von Vermögenswerten von an der Zwangsarbeit beteiligten japanischen Unternehmen zügig vorangetrieben werde.Moon bewertete die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan im Großen und Ganzen als gesund und gut und bekräftigte seinen Willen für deren zukunftsorientierte Entwicklung.