Neuer Ministerpräsident will sich für innovatives Wachstum einsetzen

Photo : YONHAP News

Der neue Ministerpräsident Chung Se-kyun will sich für innovatives Wachstum einsetzen.Die Regierung werde sich zuerst erneuern, um Unternehmen dabei zu ermutigen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich nicht mit dem Status quo zufriedenzugeben.Die Kraft für die Revitalisierung der Wirtschaft komme aber aus dem Unternehmenssektor, sagte Chung am Dienstag bei seiner Vereidigungsfeier.Er kündigte eine mutige Deregulierung an, um Unsicherheiten zu beseitigen und das Unternehmertum zu fördern. Auch rief er dazu auf, für nachhaltige und stetige Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen, mit der Instabilität in Volkswirtschaften im Ausland getrotzt werden kann.Darüber hinaus versprach er eine stärkere Unterstützung für kleine Firmen und Kleinunternehmer. Er wolle sich für Effekte einsetzen, die nicht nur in den Statistiken sichtbar würden, sondern auch von der Öffentlichkeit gespürt werden könnten, sagte der neue Premier weiter.