Besserverdiener deutlich gesünder als Geringverdiener

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind Besserverdiener immer noch deutlich gesünder als Geringverdiener.Das berichtete das Koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten in einer regelmäßig erscheinenden eigenen Publikation.Laut Daten der öffentlichen Rentenkasse aus dem Zeitraum 2010 bis 2015 und weiteren Daten aus dem Zeitraum von 2008 bis 2014 betrug die Lebenserwartung der oberen 20 Prozent der Einkommensschichten 85,1 Jahre. Ihre behinderungsfreie Lebenserwartung lag bei 72,2 Jahren.Bei den unteren 20 Prozent lag die Lebenserwartung bei 78,6 Jahren und die behinderungsfreie Lebenserwartung bei 60,9 Jahren.Der Vorsprung der Besserverdienenden belief sich demnach jeweils auf sechs und elf Jahre. Mitglieder dieser Gruppe leben damit bis zu elf Jahre länger gesund als Menschen mit wenig Einkommen.Der Unterschied in den 17 kreisfreien Städten und den Provinzen betrug jeweils 2,6 und 5,3 Jahre.