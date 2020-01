Pompeo: USA sind für Nordkorea kein Sicherheitsrisiko

Photo : KBS News

Die USA sind für Nordkorea nach Worten von US-Außenminister Mike Pompeo kein Sicherheitsrisiko.Er hoffe, dass der nordkoreanische Regimeführer Kim Jong-un die richtige Entscheidung treffen werde.Das sagte der Chefdiplomat am Dienstag in einer Rede vor Unternehmern im Silicon Valley im gemeinnützigen Commonwealth Club in San Francisco.Die USA würden weiterhin mit Nordkorea im Gespräch bleiben und versuchen, das Land davon zu überzeugen, dass es in seinem besten Interesse sei, die im Juni 2018 von Kim gemachte Zusage einzuhalten.Es sei ein langsamer Prozess, doch bleibe er hoffnungsvoll, dass Nordkorea die richtige Entscheidung für die Welt und seine Bevölkerung treffen werde.Während Nordkoreas Waffenprogramme ein echtes Risiko darstellten, sei Amerika kein Sicherheitsrisiko für die Nordkoreaner. Die USA wünschten sich stattdessen eine hellere Zukunft für sie.Die Sanktionen gegen Nordkorea seien internationale Sanktionen und keine amerikanischen Sanktionen. Sie hätten mit Gewissheit dafür gesorgt, dass Kim sich ernsthaft Gedanken über den richtigen Weg für sein Volk mache, sagte der Minister weiter.