Trump: China hilft USA in Nordkorea-Angelegenheiten

Nach Worten von US-Präsident Donald Trump hilft China den USA in Nordkorea-Angelegenheiten.Das sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus bei einer Feier anlässlich der Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit China.China helfe mit vielen Dingen, mit denen es den USA helfen könne. Dies sei aber nicht mittels einer Einigung sichtbar gemacht worden.Sehr hilfreich sei China in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-un gewesen. Kim habe großen Respekt vor dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.Auch verglich Trump die Diplomatie gegenüber Nordkorea mit einer "schönen Partie Schach oder einem Pokerspiel".