Börse in Seoul legt am Donnerstag zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am heutigen Donnerstag zugelegt.Der Leitindex Kospi rückte um 0,77 Prozent auf 2.248,05 Zähler vor.Der Kospi war zunächst schwächer in den Handel gestartet, nachdem sich die Sorgen der Anleger auch nach der Unterzeichnung der Phase-1-Abkommens nicht vollständig gelegt hatten.Im Handelsverlauf waren dann Technologieaktien gefragt.Es gebe immer noch Unwägbarkeiten in Bezug auf die Handelsgespräche, doch bestehen hohe Erwartungen, dass der Zollkrieg schrittweise beigelegt werden kann, sagte Kim Yoon-bo von Cape Investment & Securities.