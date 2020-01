Nordkorea fordert erneut Abriss südkoreanischer Einrichtungen am Berg Geumgang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea erneut aufgefordert, alle südkoreanischen Einrichtungen am Berg Geumgang abzureißen.Wie verlautete, habe Nordkorea Ende Dezember über das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong eine Mitteilung an Südkorea geschickt, dass der Abriss bis Februar dieses Jahres erfolgen solle.Nordkorea hatte im November ein Ultimatum gestellt und mit einem einseitigen Abriss gedroht, sollte Südkorea den Abriss verweigern.Das südkoreanische Vereinigungsministerium wollte nicht bestätigen, ob Nordkorea seine Forderung nach dem Abriss erneuerte. Begründet wurde dies damit, dass über Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Berg Geumgang Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea liefen.Südkorea beharrt auf der Position, dass es die zurzeit kaum nutzbaren Anlagen instand setzen wolle.